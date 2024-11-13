Главой республиканцев в Сенате США станет проукраинский политик
- 13.11.2024, 20:50
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И сторонник активной позиции Америки на мировой арене.
Новым главой республиканской фракции в Сенате США станет сенатор от Южной Дакоты Джон Тун, который неоднократно высказывался за поддержку Украины.
Об этом сообщает BBC.
63-летний Тун победил после второго раунда выборов лидера республиканцев в Сенате, получив 29 голосов, тогда как Джон Корнин из Техаса получил 24.
Сенатор от штата Флорида Рик Скотт, которому отдавали предпочтение сторонники Дональда Трампа – в частности бывший ведущий Fox News Такер Карлсон – выбыл в первом туре, набрав лишь 13 голосов.
Джон Тун работает в Сенате с 2004 года, а до недавнего времени был заместителем Митча Макконнелла – нынешнего лидера республиканцев, который покидает пост. Тун считается опытным законодателем, который придерживается более центристских позиций и имеет налаженные отношения с большинством коллег-республиканцев в Конгрессе.
В своих предыдущих заявлениях Тун активно высказывался в поддержку Украины. В марте, когда продолжались дискуссии о принятии многомиллиардного пакета помощи Киеву, он заявлял, что «Америка не может самоустраниться с мировой арены».