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Украинские БПЛА атаковали Москву

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  • 18.11.2024, 8:11
  • 13,182
Украинские БПЛА атаковали Москву

Прогремели взрывы.

В Подмосковье (Российская Федерация) в ночь на 18 ноября работали силы и средства ПВО из-за воздушной атаки. Было зафиксировано движение БПЛА в сторону Москвы.

Об этом сообщает Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам мэра столицы страны-агрессора, этой ночью в Раменском городском округе, что в составе Московской области, якобы была «отражена атака беспилотника, летевшего на Москву».

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - говорится в его заявлении.

Также Собянин рассказал, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Позже в сети появились кадры со звуками взрыва.

Позже московский мэр заявил, что был сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе.

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