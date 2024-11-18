Украинские БПЛА атаковали Москву

Украинские БПЛА атаковали Москву2
- 18.11.2024, 8:11
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Прогремели взрывы.
В Подмосковье (Российская Федерация) в ночь на 18 ноября работали силы и средства ПВО из-за воздушной атаки. Было зафиксировано движение БПЛА в сторону Москвы.
Об этом сообщает Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам мэра столицы страны-агрессора, этой ночью в Раменском городском округе, что в составе Московской области, якобы была «отражена атака беспилотника, летевшего на Москву».
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - говорится в его заявлении.
Также Собянин рассказал, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Позже в сети появились кадры со звуками взрыва.
Позже московский мэр заявил, что был сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе.