Проверка Москвы «на слабо» 1 Аркадий Дубнов

18.11.2024, 8:46

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Пересечены «очень красные линии».

Завтра 1000 дней после 24 февраля 22 года. А вчера Байден, как утверждают американские СМИ, дал разрешение Киеву бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по канонической российской территории (Курской области?).

Разумеется, – это игра на повышение ставок в конфликте.

Но, в первую очередь, это проверка Москвы «на слабо», мол, как ответит она на пересечение «очень красной линии». Если правдивы утечки в прокремлевских каналах, что российская разведка узнала о разрешении Байдена чуть раньше, чем опубликовала это NYT, и ответом на это стала массированная ракетная атака 17 ноября по энергетической инфраструктуре всей Украины, то может показаться, что последующая реакция Москвы будет выражаться лишь в нарастании масштабов таких ударов, ограничиваясь применением конвенционального оружия.

Ведь трудно избавиться от ощущения, что решение Байдена имеет в первую очередь внутриамериканское измерение, уходящая администрация Белого дома стремится помешать приходящему туда через два месяца Трампу свернуть Штаты к пророссийскому оппортунизму.

Вряд ли Кремлю покажется выгодным подыгрывать Байдену в этой затее. Вползание в Третью мировую объявлять рановато.

Но в украинских Сумах сегодня в результате прилёта разрушен многоквартирный дом, погибли 10 его жителей…

Аркадий Дубнов, Telegram

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