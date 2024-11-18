Проверка Москвы «на слабо»1
- Аркадий Дубнов
- 18.11.2024, 8:46
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Пересечены «очень красные линии».
Завтра 1000 дней после 24 февраля 22 года. А вчера Байден, как утверждают американские СМИ, дал разрешение Киеву бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по канонической российской территории (Курской области?).
Разумеется, – это игра на повышение ставок в конфликте.
Но, в первую очередь, это проверка Москвы «на слабо», мол, как ответит она на пересечение «очень красной линии». Если правдивы утечки в прокремлевских каналах, что российская разведка узнала о разрешении Байдена чуть раньше, чем опубликовала это NYT, и ответом на это стала массированная ракетная атака 17 ноября по энергетической инфраструктуре всей Украины, то может показаться, что последующая реакция Москвы будет выражаться лишь в нарастании масштабов таких ударов, ограничиваясь применением конвенционального оружия.
Ведь трудно избавиться от ощущения, что решение Байдена имеет в первую очередь внутриамериканское измерение, уходящая администрация Белого дома стремится помешать приходящему туда через два месяца Трампу свернуть Штаты к пророссийскому оппортунизму.
Вряд ли Кремлю покажется выгодным подыгрывать Байдену в этой затее. Вползание в Третью мировую объявлять рановато.
Но в украинских Сумах сегодня в результате прилёта разрушен многоквартирный дом, погибли 10 его жителей…
Аркадий Дубнов, Telegram