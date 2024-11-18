СМИ: Российские чиновники в панике готовят эвакуацию родственников 1 18.11.2024, 8:51

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Оживленнее всего отреагировали в Воронежской области.

Российские чиновники в приграничных с Украиной регионах начали думать о вывозе «куда-то отсюда» своих родственников после сообщений о том, что США, Франция и Великобритания разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России, рассказали «Верстке» собеседники в региональных администрациях.

По данным издания, оживленнее всего отреагировали в Воронежской области — регионе, граничащем с Украиной, но пострадавшем не так сильно, как Белгородская и Курская области. Один из местных чиновников заявил, что это «полный пипец» — «надо собирать вещи и отвозить родню куда-то подальше».

Также чиновники стали изучать «карты с радиусом поражения ракет» и потенциальные цели для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — аэродром «Балтимор» на юго-западной окраине Воронежа и крупные местные промышленные предприятия. Однако один из местных чиновников отметил в разговоре с «Версткой», что «Балтимор» давно был целью для украинских дронов, и с аэродрома уже передислоцировали важную технику. В свою очередь промышленные объекты в черте города-миллионника «напрямую не работают» на военных и «прикрыты хорошо» ПВО. «Кто будет тратить на такие цели дорогие ракеты?» — задался вопросом собеседник издания.

В то же время в Белгородской и Курской области настроение у властей более умиротворенное. «Нервы беречь надо, они пригодятся», — пояснил «Верстке» знакомый с ситуацией источник.

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