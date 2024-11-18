Можно ли остановить войну за 24 часа? 2 Александр Морозов

18.11.2024, 11:59

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Западу нужно предпринимать новые шаги.

В нынешнем состоянии возможные переговоры о прекращении огня не встречают отклика в Кремле, а новой администрации США не с чем стартовать в этой инициативе – нет ни привлекательного предложения, ни инструментов давления. В связи с этим, продолжая решение США, Великобритании и Франции о том, что Украина может использовать ракеты дальностью до 250-500 км, хотелось бы предложить ряд дальнейших решений, которые – как и нынешнее – встряхнут рутинизировавшуюся ситуацию и дадут понять Кремлю, что временное прекращение огня – это лучше, чем штурм Запорожья.

1. В 1990 году в Европе была дислоцирована авиагруппа США – 650 самолетов, затем в течение всего довоенного периода она сократилась до 200 самолетов, дислоцированных на дальних от границы РФ авиабазах. Поскольку ситуация изменилась и угроза безопасности Европы нарастает, было бы уместно перебросить на европейские авиабазы 400 самолетов ВВС США и разместить их в странах «восточного фланга».

2. Чтобы усилить миротворческое намерение Дональда Трампа остановить войну в 24 часа, будет уместно для усиления переговорной позиции, сообщить Кремлю, что США и глобальный альянс поддержки Украины не могут далее смотреть безучастно на обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и предоставлять гражданским обществам 60 стран заниматься сбором средств на домашние генераторы для Украины. Уместно будет сделать заявление, что не позднее 25 января восемь стран глобального альянса поддержки Украины предоставят необходимое количество пусковых установок и ракет, которые позволят ВСУ в течение 3 суток разрушить всю энергетическую инфраструктуру на территории РФ в 300-километровой зоне Центральной и Южной России.

3. Поскольку планы Кремля по окончательному захвату Запорожской и Херсонской областей не только декларирируются, но и практически готовятся, – а это создает угрозу безопасности Румынии и Болгарии, то уместно будет будет анонсировать консультации с Турцией о том, чтобы Франция+Великобритания+Италия ввели в Черное море объединенную ударную группировку, которая сделает невозможным дальнейшие ракетные обстрелы Одессы и всей остальной береговой украинской инфраструктуры.

4. Поскольку Кремль демонстративно расширяет участие иностранных воинских частей на основе двусторонних государственных соглашений – с КНДР уже подписано такое соглашение, готовится с Ираном – уместен симметричный ответ. Следует сделать заявление о том, что США и НАТО не будут участвовать в войне, но страны альянса готовы финансировать создание 100-тысячного иностранного легиона на контрактной основе для ведения боевых действий вместе с ВСУ.

Вот такие примерно первые шаги несколько усилили бы позиции Дональда Трампа при его намерении предложить Путину какой-то переговорный трек.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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