«Президент» Абхазии подал в отставку 2 19.11.2024, 8:55

5,416

Аслан Бжания

Cвой пост также покидает «премьер-министр».

«Глава» непризнанной «республики» Абхазия Аслан Бжания подал в отставку по соглашению с оппозицией в ночь на 19 ноября. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.

В опубликованном документе на имя спикера парламента говорится, что Бжания уходит с должности «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

Его заявление об отставке 19 ноября должен рассмотреть абхазский «парламент», здание которого пока занято протестующими.

Пресс-служба Бжании также обнародовала текст соглашения властей и оппозиции, подписанный обеими сторонами по итогам переговоров. Согласно договоренности, сторонники оппозиции должны покинуть занятые ими правительственные здания в центре Сухуми и разойтись. В противном случае Бжания отзовет свое заявление.

Исполняющим обязанности «президента» Абхазии назначается «вице-президент» Бадра Гунба. Кроме Бжании, свой пост также покидает «премьер-министр» непризнанной «республики» Александр Анкваб. Его обязанности будет исполнять Валерий Бганба, который ранее уже занимал эту должность.

Напомним, 15 ноября в Сухуми прошли массовые протесты возле комплекса правительственных зданий. Протестующие протаранили грузовиком ворота «парламента» и администрации «президента» и проникли в здания. Они выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По мнению оппозиции, документ написан в пользу крупных российских инвесторов и навредит местному бизнесу. Под их давлением власти пообещали отозвать законопроект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com