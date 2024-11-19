«Президент» Абхазии подал в отставку

«Президент» Абхазии подал в отставку2
- 19.11.2024, 8:55
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Cвой пост также покидает «премьер-министр».
«Глава» непризнанной «республики» Абхазия Аслан Бжания подал в отставку по соглашению с оппозицией в ночь на 19 ноября. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.
В опубликованном документе на имя спикера парламента говорится, что Бжания уходит с должности «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Его заявление об отставке 19 ноября должен рассмотреть абхазский «парламент», здание которого пока занято протестующими.
Пресс-служба Бжании также обнародовала текст соглашения властей и оппозиции, подписанный обеими сторонами по итогам переговоров. Согласно договоренности, сторонники оппозиции должны покинуть занятые ими правительственные здания в центре Сухуми и разойтись. В противном случае Бжания отзовет свое заявление.
Исполняющим обязанности «президента» Абхазии назначается «вице-президент» Бадра Гунба. Кроме Бжании, свой пост также покидает «премьер-министр» непризнанной «республики» Александр Анкваб. Его обязанности будет исполнять Валерий Бганба, который ранее уже занимал эту должность.
Напомним, 15 ноября в Сухуми прошли массовые протесты возле комплекса правительственных зданий. Протестующие протаранили грузовиком ворота «парламента» и администрации «президента» и проникли в здания. Они выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По мнению оппозиции, документ написан в пользу крупных российских инвесторов и навредит местному бизнесу. Под их давлением власти пообещали отозвать законопроект.