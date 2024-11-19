«Только тогда я поняла, в какой ужасной ситуации оказалась» 19.11.2024, 15:46

1,818

Белоруска продала авто без переоформления и пожалела.

Есть истории, которые одним наперед кажутся очевидными. Нельзя верить «отставным полковникам» из соцсетей. Нельзя ничего называть «банковским работникам», которые требуют все данные зарплатной карточки, включая ПИН-код. Нельзя продавать машины без переоформления. Но все это происходит, и все новые и новые люди получают проблемы на ровном месте из-за своей доверчивости, пишет Onliner.

«Только тогда я поняла, в какой ужасной ситуации оказалась»

Виолетта вместе со своим мужем купила в январе 2021 года автомобиль Opel Astra. Машиной семья владела около года, после чего было решено ее продать.

— 28 марта 2022 года мы сняли наш Opel с учета и продали его знакомому, который занимался перепродажей автомобилей — перекуп в простонародье. Этот наш знакомый сказал, что если у него появится покупатель, то он со мной свяжется, и мы вместе переоформим машину, — говорит собеседница.

Знакомый продал автомобиль другому «перекупу в простонародье», но переоформления не случилось.

— Началась бесконечная череда «завтраков» и обещаний. Этот второй перекуп сам ездил на автомобиле, и те штрафы, которые он получал за превышение скорости, оплачивал, — отмечает Виолетта. — Затем в один из дней, к сожалению, не могу сказать точную дату, он попросил мои паспортные данные, чтобы якобы оформить договор купли-продажи. Но, как выяснилось только сейчас, никакого договора составлено не было. Вечером того же дня, когда я выслала ему фото паспорта, он мне написал, что продал машину. И с тех пор на связь не выходит.

Так проблема приобрела очертаемые формы. Автомобиль Opel Astra оформлен на Виолетту. Но этот же автомобиль находится непонятно где и непонятно у кого. До 12 ноября этого года о нем вообще не было слышно. Но затем девушка получила уведомление о том, что водителем этого авто была превышена допустимая скорость движения, — «письмо счастья», штраф.

— Только тогда я поняла, в какой ужасной ситуации оказалась. Машина с учета снята, на ней стоят явно уже давно просроченные транзиты, но кто-то на ней продолжает ездить, а ответственность за все содеянное несу я. И мало того что человек может быть вообще не в курсе, что попал на радар, так он ведь может совершить и более серьезное правонарушение, а я все еще считаюсь владельцем, — переживает девушка.

Все, что у нее есть — фото машины, сделанные камерой фотофиксации. Регистрационный знак разыскиваемого авто — 4КС Т 3901.

Какие риски?

Девушка права, что опасается не только штрафов за превышение скорости. Хотя и «письма счастья» не за себя — это досадно. А известны случаи, когда, продав машину без переоформления, люди теряли деньги регулярно, оплачивая штраф за штрафом, ведя печальную бухгалтерию. Но это не все.

Представим ситуацию: условный Opel Astra, которым управляет неизвестно кто, попадает в аварию с пострадавшими. Водитель будет отвечать по своей линии, но весьма серьезные вопросы будут именно к собственнику транспортного средства, так как в соответствии с п. 1 ст. 948 Гражданского кодекса не водители, а именно владельцы источников повышенной опасности обязаны возместить вред (имущественный), причиненный источником повышенной опасности.

— Ответственности можно избежать, если владелец докажет, что причиной вреда стали: непреодолимая сила (например, ветер вынес автомобиль на встречную полосу); умысел потерпевшего (например, ДТП случилось при попытке пешехода совершить суицид); автомобиль выбыл из обладания в результате противоправных действий других лиц (например, совершен угон транспортного средства), — говорят юристы.

Но в ст. 969 Гражданского кодекса перечислены случаи, когда подлежит компенсации моральный вред при отсутствии вины причинителя — в частности, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Возмещение морального вреда, причиненного в результате ДТП, законом возложено на собственника (владельца по иному законному основанию) автомобиля, а не на того, кто сидел за рулем в тот момент.

Под моральным вредом понимают страдания человека, связанные с физической болью (полученные травмы) или эмоциональными переживаниями (боль от потери близкого человека). Моральный вред компенсируется в денежной форме, его размер не зависит от размера имущественного вреда.

— При этом следует иметь в виду, что если владелец источника повышенной опасности освобождается от возмещения имущественного вреда, причиненного вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, то он не может нести ответственность и за моральный вред, — подчеркивают юристы.

Согласно требованиям закона, при определении размеров компенсации морального вреда для каждого конкретного случая для обеспечения принципов разумности и справедливости учитываются: степень нравственных и физических страданий потерпевшего исходя из тяжести (значимости) для него наступивших последствий и их общественной оценки; обстоятельства причинения морального вреда; возраст потерпевшего; состояние его здоровья; условия жизни, материальное положение и иные индивидуальные особенности.

Юридическая сторона: как продавать правильно?

Первое, что нужно сделать, — снять машину с учета в ГАИ. Эти действия можно осуществить как до регистрации договора купли-продажи автомобиля в ГАИ, так и одновременно с такой регистрацией (подп. 1.3 п. 1 постановления Совмина от 05.11.2007 № 1459, ч. 5 подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 № 504). В этом случае следует учитывать, что если машина снята с учета и не реализована, то она может участвовать в дорожном движении в течение трех месяцев со дня снятия с учета. Если такой срок истек и автомобиль не продан, его снова нужно зарегистрировать в ГАИ (ч. 7 и 8 п. 39 Положения, утвержденного постановлением Совмина от 31.12.2002 № 1849).

Довольно часто продаются транспортные средства, которые не на ходу. В таком случае можно заказать в ГАИ платную услугу по выезду специалиста на место нахождения транспортного средства.

Второй шаг — заключить договор купли-продажи автомобиля.

Такой договор можно оформить самостоятельно с соблюдением требований Указа от 15.10.2007 № 504 (подп. 1.1 п. 1 Указа от 15.10.2007 № 504) либо использовать типовую форму, утвержденную постановлением МВД, Минюста от 01.11.2007 № 284/74 (приложение 1 к постановлению МВД, Минюста от 01.11.2007 № 284/74). Договор составляется в трех экземплярах: для продавца, покупателя и регистрационного подразделения ГАИ (ч. 1 и 2 подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 № 504).

Далее договор подлежит регистрации в ГАИ (ч. 3 подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 № 504, подп. 1.1 и 1.2 п. 1 постановления Совмина от 05.11.2007 № 1459).

Следует обратить внимание, что договор вступает в силу со дня его регистрации (подп. 1.2 п. 1 Указа от 15.10.2007 № 504). Значит, при отсутствии такой регистрации договор не будет иметь юридической силы, что может повлечь негативные последствия: например, ответственность за вред, причиненный автомобилем, после заключения такого договора между продавцом и покупателем без его регистрации может быть возложена на продавца, так как юридически он все еще собственник автомобиля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com