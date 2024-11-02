В США проверяют угрозы Трампа в сторону бывшей республиканки 2.11.2024, 4:33

Дональд Трамп

Лиз Чейни поддерживает Камалу Харрис.

Офис генерального прокурора Аризоны Крис Мейз расследует высказывания Дональда Трампа в сторону бывшей представительницы Республиканской партии Лиз Чейни на предмет того, являются ли они нарушением закона.

Об этом сообщает NBC News.

Накануне, 31 октября, на мероприятии в Аризоне Трамп заявил, что Лиз Чейни не была бы таким «военным ястребом», если бы на ее лицо было «нацелено оружие».

«Поставим ее (Чейни. – Ред.) с винтовкой, которая лежит там, и чтобы на нее были нацелены девять стволов. Посмотрим, как она к этому отнесется... Знаете, они все ястребы войны, когда сидят в Вашингтоне в красивом здании», – сказал тогда экс-президент США.

Трамп позже не отказался от своих слов: в заметке в Truth Social он заявил, что Лиз Чейни «легко говорить, сидя вдали от места, где происходят сцены смерти, но дайте ей в руки оружие и отпустите ее драться, и она скажет: «Нет, спасибо!»

А в комментарии журналистам Трамп встал на защиту своих комментариев о бывшей республиканке, заявив, что «она убивает людей».

Лиз Чейни исключили из Республиканской партии из-за поддержки расследования штурма Капитолия в 2021 году в Палате представителей. В нынешней президентской кампании Чейни поддержала Камалу Харрис и агитирует за нее.

Генпрокурор Аризоны Крис Мейз заявила, что попросила свой офис проанализировать заявление Дональда Трампа «на предмет того, квалифицируется ли оно как угроза убийством» по законам штата.

Пока неизвестно, приведет ли это к конкретным действиям против экс-президента США. Поскольку до дня выборов остались считанные дни, вряд ли уголовное дело – если основания для него действительно есть – будет возбуждено до того времени.

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