ВСУ разыграли спектакль перед россиянами и захватили их позиции на Покровском направлении
- 20.11.2024, 8:40
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Бойцы заставили врага думать, что штурм готовится только на одном направлении.
На Покровском направлении благодаря смекалке бойцов Сил обороны россиян выбили с двух позиций в Новогродовке и Николаевке. Об этом сообщили бойцы 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».
Отмечается, что украинские защитники решили имитировать штурм одной позиции с помощью БМП. Задача была отвлечь внимание и отъехать на безопасное расстояние. Вслед за этой машиной ехали еще две с пехотой на борту.
«Нужно было, чтобы противник думал, что штурм готовится только на одной позиции. Но техника разделилась, и высадка групп состоялась сразу в двух местах, и в конце концов одновременно штурмовали 2 позиции под прикрытием Bradley и БТР M1117», — говорится в сообщении.
Таким образом штурмовикам «Скалы» удалось зачистить сразу две позиции.
«Четкий план и ювелирная слаженность действий наших бойцов привели к выполнению поставленной задачи», — отметили в батальоне.