закрыть
20 ноября 2024, среда, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разыграли спектакль перед россиянами и захватили их позиции на Покровском направлении

  • 20.11.2024, 8:40
  • 2,496
ВСУ разыграли спектакль перед россиянами и захватили их позиции на Покровском направлении

Бойцы заставили врага думать, что штурм готовится только на одном направлении.

На Покровском направлении благодаря смекалке бойцов Сил обороны россиян выбили с двух позиций в Новогродовке и Николаевке. Об этом сообщили бойцы 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».

Отмечается, что украинские защитники решили имитировать штурм одной позиции с помощью БМП. Задача была отвлечь внимание и отъехать на безопасное расстояние. Вслед за этой машиной ехали еще две с пехотой на борту.

«Нужно было, чтобы противник думал, что штурм готовится только на одной позиции. Но техника разделилась, и высадка групп состоялась сразу в двух местах, и в конце концов одновременно штурмовали 2 позиции под прикрытием Bradley и БТР M1117», — говорится в сообщении.

Таким образом штурмовикам «Скалы» удалось зачистить сразу две позиции.

«Четкий план и ювелирная слаженность действий наших бойцов привели к выполнению поставленной задачи», — отметили в батальоне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев