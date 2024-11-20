Британская армия применила САУ Archer недалеко от границы с Россией

Британская армия применила САУ Archer недалеко от границы с Россией1
- 20.11.2024, 8:45
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Фотофакт.
Британская армия применила за Полярным кругом шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer.
Как пишет The Telegraph, испытания в рамках учений НАТО «Lightning Strike» проходили всего в 70 милях от границы с Российской Федерацией. Для армии Великобритании это стало первым проведением боевых стрельб с применением этой мобильной гаубицы.
155-мм пушки Archer предназначены для стрельбы осколочно-фугасными снарядами или боеприпасами с GPS-наведением. Они могут поражать цели на расстоянии 30 миль, совершая до 12 выстрелов за три минуты.
Как известно, около 16 таких самоходных артиллерийских установок заменят 32 британские артсистемы AS-90, которые Великобритания ранее передала украинской армии.
Военные учения НАТО в Финляндии
«Lightning Strike 24» - часть серии учений государств-членов Североатлантического Альянса под названием «Dynamic Front 25». Они проводятся на территории Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.
В учениях на территории Финляндии примут участие около 3600 солдат из 28 стран. Их целью является демонстрация оборонных возможностей Альянса в Северной Европе и отработка сотрудничества с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.