Британская армия применила САУ Archer недалеко от границы с Россией 1 20.11.2024, 8:45

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Фотофакт.

Британская армия применила за Полярным кругом шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer.

Как пишет The Telegraph, испытания в рамках учений НАТО «Lightning Strike» проходили всего в 70 милях от границы с Российской Федерацией. Для армии Великобритании это стало первым проведением боевых стрельб с применением этой мобильной гаубицы.

155-мм пушки Archer предназначены для стрельбы осколочно-фугасными снарядами или боеприпасами с GPS-наведением. Они могут поражать цели на расстоянии 30 миль, совершая до 12 выстрелов за три минуты.

Как известно, около 16 таких самоходных артиллерийских установок заменят 32 британские артсистемы AS-90, которые Великобритания ранее передала украинской армии.

Военные учения НАТО в Финляндии

«Lightning Strike 24» - часть серии учений государств-членов Североатлантического Альянса под названием «Dynamic Front 25». Они проводятся на территории Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.

В учениях на территории Финляндии примут участие около 3600 солдат из 28 стран. Их целью является демонстрация оборонных возможностей Альянса в Северной Европе и отработка сотрудничества с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

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