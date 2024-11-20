Лукашенко готовит новую коллективизацию 2 Telegram-канал «Беларуская выведка»

20.11.2024, 11:43

Бизнесу стоит приготовиться.

Лукашенко опять театрально врал. На прошлом совещании, посвященном ценообразованию, в закрытой от прессы части, он поручил разработать декрет, дающий полномочия его вертикали брать частные предприятия под полный контроль во всех сферах деятельности.

Поручение было следующее: назначать руководителями частных компаний только «проверенные кадры». Это, по мнению Лукашенко, позволит взять под полный контроль «частника». Та же норма уже прописана в засекреченных документах, вступающих в силу в случае объявления военного положения. Все давно решено, и вчерашний спектакль — лишь подготовка общественного мнения к фактической гибридной национализации частного бизнеса.

Так же стали известны некоторые подробности планов Лукашенко, после завершения электоральной компании. Бизнес после «выборов» будет работать исключительно в интересах режима. Контроль будет осуществляться через люстрацию и переназначения директоров компаний, личные дела которых будут пропускать через фильтры силовиков и будут утверждаться райисполкомами. На должности руководителей бизнесов крупных предприятий будут «рекомендовать товарищей», одобренных или рекомендованных режимом. Обязательное условие - абсолютная лояльность, отсутствие «прошлого». Опыт работы в госорганах или силовом блоке будет практически обязательным.

Весь бизнес будет поставлен под контроль, а собственники более крупных компаний и учредители перестанут полностью влиять на бизнес-процессы. Речь идет о фактической поэтапной гибридной национализации всего частного бизнеса. По сути, будет введена система «комиссаров-лукашистов». Все случится после выборов. Бизнесмены должны будут принять новую реальность, что руководить их предприятиями будут уполномоченные государством лица, а деятельность самих предприятий будет осуществляться не в интересах собственников, а в исключительных интересах государства.

Назначение «лукашистов» директорами позволит по планам диктатора удержать кризисную экономику от воздействия галопирующей инфляции, девальвации и грядущего экономического кризиса. Эта чрезвычайная мера позволит держать цены и инфляцию под контролем, управлять складскими запасами предприятий и доводить нужные режиму производственные планы по объему выпуска и реализации нужной режиму продукции.

Регулировать уровень заработной платы, обеспечивать налоговую прозрачность, держать под контролем кадровую политику и косвенно занятость населения в частном секторе также предстоит через вновь назначенных и согласованных «смотрящих». Одна из важнейших целей - нейтрализовать участие и влияние собственников на собственные предприятия и управлять доходами предприятий. Например, можно влиять на распределение дивидендов в пользу оказания различной финансовой помощи государству, от спорта и социалки, до прямой помощи силовому блоку.

«Гибридная национализация» позволит режиму управлять «неуправляемым» сектором экономики. Все случится почти сразу после выборов. Лукашенко уже готовится к исходу предпринимателей из страны. В предложениях к декрету есть норма, позволяющая запретить отчуждение активов частных компаний в случае выезда учредителей частных предприятий для проживания за границу.

Telegram-канал «Беларуская выведка»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com