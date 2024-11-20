Кремль в ступоре Олег Жданов

20.11.2024, 11:45

Олег Жданов

У России нет средств противоракетной обороны.

Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, такое решение даст Украине возможности защитить себя от российской агрессии.

Теперь все будет зависеть от количества американского оружия этого типа. Дальнобойное оружие станет палочкой-выручалочкой для украинской армии. Ракеты ATACAMS смогут сильно повлиять на ход боевых действий.

Но 10–20 ракет ничего не решат, а вот 200–300 серьезно повлияют на ход боевых действий. Это даст Украине возможность выносить логистику армии агрессора на расстоянии 300 километров от наших границ. Для РФ это будет существенным ослаблением — от недостатка логистики они захлебнутся.

Украина это может

Дело в том, что в Российской Федерации нет средств противоракетной обороны, которые гарантированно могли бы бороться с баллистическими ракетами. Эффективность сбития баллистики составляет всего-навсего 33%: три ракеты — одна цель. Так работает С-400. Так что баллистика может просто прилетать по любым системам. Тем более что такие ракеты невозможно и приглушить средствами радиоэлектронной борьбы, они не требуют сигнала GPS. У них нет внешнего приемника.

Когда только начались эти дебаты с разрешением на использование дальнобойных ракет, уже тогда у США была главная цель — максимальное ослабление Росийской Федерации в военном плане. И все эти разрешения будут идти шаг за шагом. Путину каждый раз будут выкатывать какие-то условия, которые он должен принять. Это будут не обязательно условия в пользу Украины, тут нужно понимать, что в этой войне каждый преследует собственные интересы.

Когда они совпадают с нашими, это хорошо. А могут иногда и не совпадать.

Как пример: Шольц сказал Путину, мол, выводи войска, прекращай огонь. Путин ответил нет. Украине тут же дали разрешение на использование ракет.

Еще какое-то условие выставят, Путин откажет — дадут 200–300 штук этих ракет. А поки будут давать по 10–20, чтобы мы могли наносить удары по чувствительным местам Путина, он будет понимать: Украина это может.

Путину раньше руку оттяпают, чем он нажмет красную кнопку

Бряцание ядерным оружием во внимание брать не стоит. Как бы Россия ни угрожала, но все-таки все страны, в том числе и те, которые поддерживают сегодня Россию, а именно Китай и Индия, однозначно сказали нет на идею применение ядерного оружия в этой войне. Если Путин только потянется к красной кнопке, ему раньше руку оттяпают, чем он нажмет на эту кнопку. Его могут ликвидировать, и он это понимает.

Даже его безбашенный союзник Северная Корея не посмеет. С ними тоже может вопрос решится однозначно, тем более что там есть рядом авианосцы, и у Америки армия большая с высокоточным орудием.

Плюс Китай никогда не откажется от такой чудесной игрушки, как Северная Корея. Чем он будет дальше удерживать Тихоокеанско-Азиатский регион, если с Северной Кореей кардинально решит вопрос Байден? Онне зря встречался с Си накануне саммита двадцатки. Они обговаривали эти вопросы: войну в Украине, поддержку Китаем РФ и Северную Корею. Мы еще не знаем, какие последствияя будут для Ким Чен Ына за то, что он отправил личный состав своих войск в РФ.

Кремль в ступоре, Трамп амбициозен

Путин за разрешение бить дальнобойным оружием по РФ обещал нанести удар по территории НАТО и по территории Соединенных Штатов. Это его личные слова, его никто за язык не тянул. И уже прошло время, особенно после того как сегодня арсенал ГРАУ взлетел в воздух именно после удара ATACAMS. Я так понимаю, Кремль в ступоре и не знает, как быть.

Что будет при президенте Дональде Трампе, сможет ли он отменить решение Байдена — сейчас трудно сказать. Но вполне такие действия Байдена могут быть согласованы с Трампом. Встреча Байдена и Трампасостоялась буквально накануне этого решения, до встречи Трамп позволял себе называть Байдена прилюдно придурком, а тут такие рукопожатия, теплая беседа у камина — складывается впечатление, что согласовали, и ведь Трамп не обрушился сам с критикой на это решение.

Трамп очень амбициозен, он не может позволить США проиграть какому-то Путину.

Олег Жданов, The Moscow Times

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