Кембриджский словарь выбрал словом года глагол про позитивные установки на успех 20.11.2024, 19:05

Слово имеет богатую историю.

Кембриджский словарь назвал слово 2024 года — это глагол «манифестировать». Оно описывает процесс использования таких методов, как визуализация и аффирмации, чтобы представить достижение желаемого и повысить вероятность его осуществления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте словаря.

Каждый год специалисты выбирают слово года, которое должно отвечать трем критериям: популярность запроса, отражение духа времени и языковую значимость. В 2024 году глагол «манифестировать» вошел в топ поисковых запросов Кембриджского словаря со 130 тыс. просмотров, причем основной интерес был вызван новым значением, добавленным в мае 2023 года.

«Использовать такие методы, как визуализация (представление чего-либо в своем воображении) и аффирмация (повторение положительных утверждений), чтобы помочь себе представить достижение желаемого с верой, что это повысит вероятность его осуществления», — говорится словарной статье.

Синонимом слову «манифестировать» может быть словосочетание «воображать достижение». Практика «манифестации» стала популярной во время пандемии благодаря социальным сетям, когда блогеры делились советами по привлечению успеха и богатства. В этом году она окончательно стала мейнстримом.

Например, певица Дуа Липа приписывает свой успех, в том числе выступление хэдлайнером на фестивале в Гластонбери в июне 2024 года, именно «манифестации».

«Манифестация — это большое дело для меня. Я твердо верю в то, что нужно воплощать вещи в жизнь. Ты просто подсознательно работаешь над этим», — заявила певица.

Как напомнил The Guardian, слово «манифестировать» имеет богатую историю, уходящую корнями во французский и латинский языки. В английском языке это слово, написанное как «manyfest», в XIV веке использовал английский поэт Джеффри Чосер — как прилагательное в значении «ясный» или «очевидный». В эпоху Шекспира слово начало использоваться как существительное и глагол. Драматург использовал это слово в трагедии «Король Лир» и в комедии «Двенадцатая ночь». Позже, в Библии короля Якова 1611 года, это слово появляется во фразе: «В этом открылась любовь Божия к нам» (In this was manifested the love of God towards us).

В XIX веке термин президента США Эндрю Джексон использовал этот термин, чтобы указать на то, что, по его мнению, американским поселенцам было предопределено идти на запад. В современном значении «превращать мечты в реальность» это слово впервые упоминается только в начале XX века в связи с практиками спиритизма.

Лингвисты отметили, что слово «манифестировать» («проявлять») стало употребляться в позитивном ключе. Сейчас оно используется, чтобы описать цели, мечты и успехи.

Как отмечает профессор социальной психологии Кембриджского университета Сандер ван дер Линден, TikTok сыграл важную роль в этом процессе: видео с методами манифестации, такими как «3-6-9» (записывать свои желания три раза утром, шесть днем и девять перед сном), набрали миллиарды просмотров. Однако специалист предупреждает: практика манифестации основана на так называемом «магическом мышлении», не подтвержденном научными данными, и может даже способствовать развитию обсессивно-компульсивного расстройства.

По словам ван дер Линден, важно различать силу позитивного мышления, которая действительно помогает человеку развиваться, и иллюзию возможности изменить реальность лишь силой мысли — она скорее относится к области лженауки.

В 2023 году словом года по версии Кембриджского словаря стал глагол «галлюцинировать». Термин обрел новое значение с появлением нового поколения чат-ботов, использующих искусственный интеллект GenAI, в котором компьютерные модели могут создавать текст и изображения. Он основан на огромных объемах языковых данных в форме большой языковой модели (LLM) и может вести беседу на любую выбранную человеком тему, а также писать стихи, рассказы или даже эссе.

В начале ноября словарь Collins назвал brat словом года. Оно означает яркую и уверенную в себе личность, которая ведет независимый и гедонистический образ жизни. Это слово стало символом свободы, уверенности и живого самовыражения, что нашло отклик у людей по всему миру. Оно набрало популярность благодаря альбому певицы Charli XCX.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com