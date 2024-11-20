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В Щецине прошла акция протеста против импорта удобрений из Беларуси

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  • 20.11.2024, 21:44
В Щецине прошла акция протеста против импорта удобрений из Беларуси

Фотофакт.

В Щецине состоялась демонстрация в защиту рабочих мест и против импорта удобрений из Беларуси и России.

Провели ее профсоюзные организации, сообщает Белорусская редакция «Польского радио». На акцию пришло несколько сотен человек.

Профсоюзы Grupa Azoty полагают, что бесконтрольный импорт удобрений с востока убивает польское производство.

«Работодатель любыми способами старается сократить стоимость производства, но мы не в состоянии конкурировать с российскими и белорусскими производителями. Беларусь и Россия поставляют удобрения в Европу разнообразными путями через иностранные компании, даже через Африку», — говорит Аркадиуш Поборский, председатель профсоюза Grupa Azoty Zakłady Chemiczne «Police».

Польские производители заявляют, что правительство пренебрегло отечественным сектором производства удобрений, поэтому страна покупает у России и Беларуси больше всего удобрений среди всех стран Евросоюза.

В этом году с января по июль импорт удобрений в Польше составил 717 тысяч тонн.

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