Forbes: ВСУ ударили по командованию РФ и КНДР 10 ракетами Storm Shadow 21.11.2024, 8:23

Ракеты разрушили бункер, из которого руководили 50-тысячной группировкой.

Утром 20 ноября бомбардировщики Воздушных сил Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Марьино, Курской области, целью которых мог быть командный пункт. Об этом пишет Forbes.

«Что именно украинцы хотели достичь с помощью 2900-фунтовых крылатых ракет — непонятно. Но 10 Storm Shadow — это очень много», — говорится в материале.

Масштаб атаки, по мнению журналистов, указывает на чрезвычайно важную цель — вероятно, укрепленную. Тем более, что Storm Shadow разрабатывался для уничтожения укрепленных сооружений, таких как подземные бункеры.

По словам одного российского блогера, целью в среду был командный пункт, откуда офицеры управляли 50 000 контингентом российских и северокорейских войск.

Авторы материала подчеркнули, что к этому массированному удару были привлечены рекордные пять украинских бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел по паре высокоточных ракет. Перед этим самолеты модернизировали, чтобы они могли осуществлять запуск Storm Shadow и SCALP-EG французского производства.

«Запустить крылатую ракету по врагу с расстояния 190 миль безопаснее, чем сбросить тупую бомбу прямо над головой. Но это не означает, что ракетный удар на самом деле безопасен», — говорится в статье.

Журналисты объяснили, что сейчас пусками Storm Shadow и SCALP-EG занимается 7 бригада тактической авиации, которая является единственным подразделением ВС Украины, использующим Су-24

«Рискованные удары того стоят. Украина производит большое количество оружия глубокого поражения местной разработки, включая ракеты, беспилотники и планерные бомбы, но лишь немногие из них обладают такой проникающей способностью, как Storm Shadow. Британская ракета — это именно то, что нужно, чтобы разорвать засыпанный командный бункер», — подытожили авторы статьи.

Напомним, 20 ноября Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по Курской области РФ.

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