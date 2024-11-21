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От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow по бункеру с генералами

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  • 21.11.2024, 8:41
  • 12,910
От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow по бункеру с генералами

Штаб с российскими и северокорейскими военными полностью разрушен.

Украинские силы атаковали Россию ракетами Storm Shadow. В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых также видно разрушения.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, удары были нанесены по усадьбе в Марьино Рыльского района Курской области. Там мог находиться российский военный штаб с военнослужащими их Северной Кореи.

«На видео пролет британских ракет Storm Shadow, которыми был нанесен удар по Марьино Рыльского района Курской области. На днях стало известно, что Британия разрешила наносить этими ракетами удары вглубь России», - говорится в сообщении.

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