От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow по бункеру с генералами 1 21.11.2024, 8:41

12,910

Штаб с российскими и северокорейскими военными полностью разрушен.

Украинские силы атаковали Россию ракетами Storm Shadow. В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых также видно разрушения.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, удары были нанесены по усадьбе в Марьино Рыльского района Курской области. Там мог находиться российский военный штаб с военнослужащими их Северной Кореи.

«На видео пролет британских ракет Storm Shadow, которыми был нанесен удар по Марьино Рыльского района Курской области. На днях стало известно, что Британия разрешила наносить этими ракетами удары вглубь России», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com