«Чуть голову не отрезало»: байкеры нашли в гродненском лесу ловушку 21.11.2024, 9:27

Проволоку разместили прямо на дорожке.

Байкеры обнаружили в гродненском лесопарке Пышки проволоку, натянутую на уровне шеи. Видео они разместили в TikTok. «Вот человек, которому повезло, чуть голову не отрезало», — произнес голос за кадром. Проволоку разместили прямо на дорожке. Ею также пользуются велосипедисты, отметили в комментариях к видео, пишет Hrodna.life.

«Началась охота на мотоциклистов. Будьте внимательны и смотрите в оба», — подписал пользователь видео.

В комментариях байкерам советовали писать заявление в милицию. Те ответили, что пару раз пытались — «толку нет». Им советовали поставить фотоловушки и привлечь разместивших проволоку к ответственности. Мол, это попытка убийства. Некоторые байкеры рассказали, что сталкивались с проволокой и «вылетали» с мотоциклов.

Некоторые, видимо, уставшие от мотоциклистов, признались, что вкапывают такие проволоки по дорогах в деревне, и предлагали ее натянуть в городе летом.

Зачем ехать в лес?

В лес кататься на мотоциклах ездят представители дисциплины Эндуро. На подготовленных мотоциклах участники преодолевают препятствия, в том числе и лесные. По Эндуро в Беларуси проводятся соревнования республиканских масштабов — это официальная дисциплина в нашей стране, рассказали любители порталу «АвтоГродно».

— Мы ездим в лесах вдали от людей. Обычно это какие-то непроходные места, заброшенные карьеры. Таких мест есть несколько в округе Гродно. Одно из них возле меловых карьеров «Синька» и «Зеленка». Здесь вообще не ступала нога человека, но мы накатали дорожки, которые теперь стали универсальными. Теперь по ним часто катаются ребята на внедорожных велосипедах, а иногда даже проводятся забеги среди спортсменов. Мотоциклисты, велосипедисты и бегуны хорошо общаются друг с другом и делят время на этих дорожках, проблем у нас никогда не было.

Несколько лет назад им сделали замечание жильцы хутора, который находится неподалеку.

— Мы услышали просьбу и сместились вглубь, теперь замечаний от жильцов хутора не поступает. В общем, у нас нет идей, кто мог натянуть проволоку в двух местах над этой дорожкой.

Вмешалась милиция

После публикации новости на место приехали сотрудники Ленинского РОВД Гродно. Они изучат ситуацию, найдут другие места, где еще может быть натянута проволока, и уберут ее. Будет ли какое-то разбирательство после — неизвестно.

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