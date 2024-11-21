Ставки ипотеки в России к концу года превысят 30% 5 21.11.2024, 16:17

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Ипотека как продукт становится все менее маржинальной для банков.

В середине ноября 2024 года средние базовые ипотечные ставки по рыночным программам в России превысили 28%, а максимальные ставки по той же рыночной ипотеке в некоторых банках доходят до 43% годовых. 20 декабря состоится последнее в этом году заседание Центробанка РФ по ключевой ставке, и зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил очередного повышения ключевой ставки, пишет РБК.

Банки и дальше будут поднимать ставки

На прошлой неделе «Сбер» и ВТБ подняли ставки по рыночной ипотеке — до 28,7% и 29,5%, соответственно. Остальные банки процентные ставки пока не повышали, но опрошенные «РБК-Недвижимостью» аналитики считают, что в скором времени проценты по кредитам в этих банках подтянутся к показателям «Сбера» и ВТБ.

«Никакого чуда не произойдет, все остальные банки, следуя примеру лидеров рынка ипотечного кредитования, поднимут ставки до уровня запретительных или будут предлагать разные услуги (платные скидки, платные комиссии, единовременные платежи и т. д.) для уменьшения ипотечной ставки», — считает заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Сбер» и ВТБ являются лидерами на рынке ипотечного кредитования. «Вероятность, что остальные банки в ближайшее время последуют их примеру, достаточно высока», — добавляет старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Повышение ставок крупнейшими банками еще больше снизит доступность ипотеки для населения и еще больше сократит спрос на рыночные ипотечные кредиты, говорит директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

Ставки по ипотеке могут превысить 30% уже в 2024 году

Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью», также сходятся во мнении, что средние ставки по рыночной ипотеке выйдут на новые максимумы.

При этом, как считает Татьяна Школьная, особого смысла в еще большем подъеме ипотечных ставок нет, так как «для подавляющего большинства граждан рыночная ипотека стала не инструментом, а имитацией наличия инструмента улучшения жилищных условий». По мнению эксперта, мало кто может обслуживать кредит на подобных условиях, однако «нельзя исключить, что банкиры продолжат играть в эту игру и нарисуют еще большие цифры, которые превысят 30% годовых».

В текущие ипотечные ставки уже закладывается возможный подъем ключевой еще на 1 п.п. в декабре. «Если ставка вырастет сильнее, например до 23% или даже 25%, то дальнейшего заметного роста ипотечных ставок не избежать и мы вполне можем увидеть средний показатель к концу года в районе рекордных 30%», — прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, по минимальным ипотечным ставкам трудно делать прогнозы, поскольку они могут довольно сильно отличаться от банка к банку и в зависимости от условий, которые нужно выполнить, чтобы получить кредит по такой ставке. «Но при дальнейшем увеличении ключевой ставки они, скорее всего, тоже пойдут вверх, причем ускоренными темпами по сравнению со средними ставками», — говорит Додонов.

Ставки по ипотеке будут повышаться по мере роста ключевой ставки и стоимости пассивов. Ипотека как продукт становится все менее маржинальной для банков, особенно в условиях высокой стоимости пассивов на долгосрочных горизонтах, добавляет Наталия Богомолова. Эксперт также замечает, что средние и небольшие банки в нынешних условиях либо вообще отказываются от данного вида кредитования, либо ужесточают правила одобрения кредитов.

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