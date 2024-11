В Гродно дворник нашел оригинальный способ облегчить себе работу и стал звездой 1 21.11.2024, 19:35

4,660

Видео.

Жительница Гродно показала необычный способ поддержания чистоты местным дворником. За неделю ролик собрал более 1,6 млн просмотров, передает «Зеркало».

Местный дворник ощипал листья с маленького клена на обочине, чтобы избавиться от лишней работы и не убирать листья потом.

Ролик за шесть дней собрал более 1,6 млн просмотров. Удивительно, но на него обратили внимание и за рубежом.

Why would you have to come every day to pick it up? Work smarter not harder («Зачем приходить каждый день, чтобы убирать? Работайте умнее, а не усерднее»).

«Да что ж такое! Осенью сними, весной прикрепи!»

«А вот с березой через дорогу придется повозиться».

«Он работает на опережение».

«Такое может быть только в Беларуси».

«А представляете, сколько раз он собирал листья возле этого маленького дерева, что решился их снять досрочно?»

«А вы думали, зима как осень сменяет? Листья сняли, снега накидали».

«Когда начальник достал со своим „Убери листья!“ и ты психанул».

