Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой

13.05.2025, 12:06

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Священник Юрий Рой

Дьявольская подмена.

Анна Кондратенко — политзаключенная из Беларуси. Она умерла в возрасте 39 лет от онкологического заболевания, не получив необходимого лечения, находясь в заключении. Более того — ей целенаправленно создавали такие условия, при которых она не могла выжить: зимой ее лишили теплых вещей, из-за чего она постоянно мерзла. Ей не хватало еды, поскольку родные не могли передавать продуктовые передачи. Ее вынуждали выполнять тяжелую работу, которая лишь ухудшила состояние хронических болезней. Даже после постановки диагноза — онкология — Анну вновь судили и оставили в СИЗО. Несмотря на тяжелую болезнь, ее удерживали за решеткой до последнего дня заключения. Она вышла на свободу уже смертельно больной — и вскоре умерла.

Вечная тебе память, Аня! Наши сердца и молитвы — с тобой. В Божьей вечности именно ты будешь судить тех, кто судил тебя. Тех, кто издевался над тобой. Тех, кто был равнодушен к твоим страданиям и боли твоей матери.

А в это время в Беларуси отпраздновали День Победы над фашизмом. Козу водили на параде, брали Рейхстаг, показывали плачущих матерей над убитыми детьми.

Дьявольская подмена!

Священник Юрий Рой, «Фейсбук»

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