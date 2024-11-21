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Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

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  • 21.11.2024, 22:16
Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях
Криштиану Роналду

Для португальского футболиста это не стало сюрпризом.

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду в интервью на своем YouTube-канале заявил, что не удивлен 1 млрд подписчиков в своих социальных сетях.

«Хорошее достижение, но, если честно, для меня это не стало сюрпризом. Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу. Я все еще играю, поэтому это меня не удивляет», — сказал Роналду.

Роналду первым в истории преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. У него есть свои страницы в Instagram и Facebook, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.

Собственный канал на YouTube Роналду запустил 21 августа. И почти сразу же установил несколько рекордов. Первые 100 тыс. подписчиков появились у канала футболиста всего спустя 20 минут — предыдущий рекорд в 55 минут принадлежал каналу британской группы Sidemen. Также канал португальца быстрее любых других набрал 1 млн подписчиков — для этого ему потребовалось 90 минут.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает в Саудовской Аравии с 2023 года за «Ан-Наср». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

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