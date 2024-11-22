Звонки Трампа удивили европейских лидеров 2 22.11.2024, 11:59

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Избранный президент США задает много вопросов.

Хотя европейцы довольно нервно относятся к избранному президенту Дональду Трампу, основываясь на его предвыборном лозунге «Америка превыше всего» и репутации критика НАТО, постепенно власти стран Европы смиряются с его возвращением в Белый дом.

Такое мнение высказал писатель и журналист Дэвид Игнатиус в своей колонке для The Washington Post, написанной по мотивам вояжа в Париж и Берлин.

«Мы работали с первой администрацией Трампа, и мы будем работать со второй. (…) Вы должны быть эмоционально нейтральны по отношению к тому, что вам неподвластно», — приводит журналист слова министра-делегата по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад, которые тот сказал в присутствии французских, немецких и польских экспертов в Париже.

Французскому чиновнику никто не возразил, утверждает Игнатиус. Главной проблемой на этой встрече, как и на многих других до нее, была позиция Трампа по Украине — в связи с которой Хаддад предупредил, что «капитуляция» США перед диктатором России Владимиром Путиным будет «катастрофической» для Европы, сообщил Игнатиус.

Как утверждает журналист, европейские лидеры общаются с Трампом с момента его победы 5 ноября и столкнулись с тем, что избранный президент США задает вопросы об Украине, а не выдвигает требования.

Как пишет Игнатиус со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника, когда канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Трампу в первые выходные после выборов в США, то тот засыпал его вопросами.

«Что вы думаете о плане победы [президента Украины Владимира — ред.] Зеленского? Что вы думаете о Путине?» — процитировал Трампа источник.

По данным Игнатиуса, у европейских чиновников есть данные об аналогичных звонках лидеров Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы.

«Звонки проходили в более дружелюбной атмосфере, чем ожидалось, и Трамп больше слушал — был хорошо подготовлен и не болтал без умолку», — сказал анонимный немецкий чиновник.

Как считает Игнатиус, такие оптимистичные заявления чиновников, безусловно, отражают желание властей Европы наладить хорошие рабочие отношения с Трампом — особенно «во время кризиса и неразберихи», охвативший мир.

На Востоке — имперский агрессор, на Западе — Америка, которая больше не является трансатлантической, а в центре — слабая Европа», — цитирует журналист одного из бывших министров иностранных дел неназванной европейской страны.

Как рассказали Игнатиусу сразу несколько чиновников, основным представителем Европы в переговорах с Трампом, скорее всего, будет Марк Рютте — новый генсек НАТО. Его за глаза называют «шептуном Трампа» — отчасти потому, что ему удалось успокоить в 2018 году тогдашнего президента США после его критической тирады в сторону НАТО. Тогда Рютте согласился с тем, что Трамп прав, требуя от стран-членов Альянса больше выделять денег на оборонные нужды.

По информации журналиста — ожидается, что Рютте вскоре отправится в особняк Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида, США) чтобы обсудить с ним стратегию мирных переговоров по Украине. Как рассказали чиновники, генсек НАТО будет говорить о том, что «справедливый и прочный мир», который не будет вознаграждать российскую агрессию и сможет обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины «отвечает интересам Трампа и Европы».

«Имейте в виду, что вы должны решить проблему Украины таким образом, чтобы она не преследовала вас во время вашего срока», — описал Игнатиусу суть послания Рютте немецкий чиновник.

Условием любого успешного мирного соглашения является то, что война России против Украины «никогда не повторится» — потому что «безопасность Украины будет защищена», рассказали журналисту представители европейских властей.

На нынешней неделе во время частной встречи в Брюсселе с министрами обороны стран НАТО генсек Рютте призывал европейских лидеров привлекать Трампа к сотрудничеству.

«Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и позовите его на борт. Сделайте так, чтобы Америка осталась на нашей стороне», — процитировал Рютте одного из присутствовавших на встрече европейских чиновников.

По его словам, генсек НАТО также призывал европейских министров обороны увеличить расходы на оборону намного выше заявленного показателя в 2% от валового внутреннего продукта.

«Если эта война закончится победой РФ, то у нас на границе появится осмелевшая Россия, и расходы на усмирение Путина составят не 3% ВВП, а 4% или 5%», — вновь процитировал Рютте чиновника.

Игнатиус утверждает — во время встреч он убедился: власти Европы понимают, что Трамп им нужен. Франция и Германия, традиционные опоры Европейского союза, слабы политически и финансово, а российская угроза «стоит у дверей», считает журналист.

Трамп придется возглавить «расшатанный» трансатлантического альянс — хочет он того или нет. Вопрос в том, как он будет работать с Европой, чтобы остановить нынешнюю войну в Украине — и избежать нового раунда, подытожил Игнатиус.

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