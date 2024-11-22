Путин снова сделал заявление о ракете «Орешник» 3 22.11.2024, 22:20

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Это якобы не модернизация старых советских систем.

Российский диктатор Путин через день после атаки на Днепр сделал новое заявление о российской баллистической ракете «Орешник». Диктатор вновь подчеркнул, что это якобы новейшая российская разработка, и добавил, что у РФ якобы есть запас таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись обращения Путина к руководству Минобороны и представителям ВПК, которое распространили российские СМИ.

По словам Путина, ракета «Орешник» - это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая якобы не модернизация старых советских систем. Как утверждает Путин, эта ракета была создана на базе «новейших разработок».

Путин утверждает, что у России есть запас таких ракет. Но стоит отметить, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли о десятке таких ракет на балансе армии России.

Диктатор также похвастался, что «Орешник» при массированном применении вместе с другими ракетами и средствами поражения якобы будет сопоставим с оружием стратегического значения, но эта ракета - не оружие массового поражения, а «высокоточное оружие».

Кроме того, Путин заявил, что такая ракета как «Орешник» на сегодняшний день якобы есть только России, но в будущем может появиться и в других странах. Более того, по словам диктатора, средств, которые смогли бы перехватить эту ракету, нет во всем мире, а не только в Украине.

В конце обращения диктатор добавил, что после завершения испытаний «Орешник» могут отправить в Сирию, где находится контингент российских военных.

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