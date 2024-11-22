закрыть
22 ноября 2024, пятница, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин снова сделал заявление о ракете «Орешник»

3
  • 22.11.2024, 22:20
  • 1,966
Путин снова сделал заявление о ракете «Орешник»

Это якобы не модернизация старых советских систем.

Российский диктатор Путин через день после атаки на Днепр сделал новое заявление о российской баллистической ракете «Орешник». Диктатор вновь подчеркнул, что это якобы новейшая российская разработка, и добавил, что у РФ якобы есть запас таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись обращения Путина к руководству Минобороны и представителям ВПК, которое распространили российские СМИ.

По словам Путина, ракета «Орешник» - это баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая якобы не модернизация старых советских систем. Как утверждает Путин, эта ракета была создана на базе «новейших разработок».

Путин утверждает, что у России есть запас таких ракет. Но стоит отметить, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли о десятке таких ракет на балансе армии России.

Диктатор также похвастался, что «Орешник» при массированном применении вместе с другими ракетами и средствами поражения якобы будет сопоставим с оружием стратегического значения, но эта ракета - не оружие массового поражения, а «высокоточное оружие».

Кроме того, Путин заявил, что такая ракета как «Орешник» на сегодняшний день якобы есть только России, но в будущем может появиться и в других странах. Более того, по словам диктатора, средств, которые смогли бы перехватить эту ракету, нет во всем мире, а не только в Украине.

В конце обращения диктатор добавил, что после завершения испытаний «Орешник» могут отправить в Сирию, где находится контингент российских военных.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов