ГУР: Россия подготовила план разделения Украины на три части и может попытаться передать его США 23.11.2024, 9:51

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Содержание документа стало известно украинской разведке.

20 ноября украинское информационное агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало материал, в котором со ссылкой на данные украинского разведывательного сообщества сообщило, что страна-агрессор РФ подготовила документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года.

СМИ сообщило, что есть вероятность, что через правительства и представителей иностранных государств РФ постарается передать новой администрации США этот план. Используя этот документ, по данным ИФ, Москва может пытаться продвигать идею ликвидации политической субъектности Украины и раздел ее территории на три части.

Первую из них – частично и полностью оккупированные регионы Украины (Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым) – РФ будет настаивать включить в свой состав, на карте их назвали «новыми территориями».

Вторую часть, в которую входит и Киев, в документе называют «пророссийским государственным образованием». Там, по данным «Интерфакса», планируют формирование государственного образования с пророссийской властью и российским военным присутствием.

Третья в документе фигурирует под названием «спорные территории» и включает в себя западные области Украины. Кремль считает, что их будущее могут решать Россия и другие соседние государства – Венгрия, Польша, Румыния.

Украинская военная разведка знает об этом документе и ознакомлена с его содержанием, подтвердил в комментарии «Интерфакс-Украина» 22 ноября заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

«ГУР МО знакомо с этим документом. Скажу больше, этот документ был подготовлен в минобороны и Генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026–2035 годов с перспективой до 2045 года», – отметил он.

По словам Скибицкого, изложенное в плане касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и на региональном уровне и показывает угрозы, которые видит для себя РФ в будущем.

Он также рассказал, что во время выступления на ежегодной встрече YES начальник ГУР МО Кирилл Буданов озвучил некоторые элементы этого документа. В частности, Буданов говорил, что РФ постарается «решить» вопрос Украины до 2026 года, что и «прописано в этом российском документе». В ГУР объясняют, что это вызвано тем, что дальнейшая долгосрочная война будет влиять на все аспекты жизни россиян – экономические, демографические, имиджевые.

«О возможном разделении Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства. И этот сценарий дальнейшего развития с возможным разделением территории актуален даже не на 2035–2045 годы. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может, и раньше. Вы слышали заявления [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это вроде бы территории РФ согласно их конституции», – добавил Скибицкий.

Он подчеркнул, что Путину нужна вся Украина для того, чтобы обладать мощным экономическим, демографическим, территориальным и военным потенциалом.

Документ также предусматривает утверждение в Киеве пророссийского правительства или обязательно «нейтрального», то есть без вступления страны в НАТО, обратил внимание представитель ГУР.

«Это все анализ и оценка россиян. Мы видим, насколько быстро они могут изменять свои планы в зависимости от успехов, реакции международного сообщества и развития ситуации», – добавил Скибицкий.

Он не исключает, что РФ попытается передать этот документ в США: такая угроза есть, но пока нет доказательств, что план уже был передан, подытожил Скибицкий.

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