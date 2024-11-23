«Установила камеру в общем тамбуре и теперь следит за мной» 2 23.11.2024, 13:50

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Минчанин пожаловался на соседку.

К камерам наблюдения в магазинах и на улицах города мы все давно привыкли. Но можно ли законно установить камеру наблюдения в общем тамбуре многоквартирного дома? Житель Минска столкнулся с ситуацией, когда соседи через камеру следят не только за своей дверью, но и за чужой. Законно ли это? Об этом рассказывает газета «Минский курьер».

Минчанин Андрей обратился в редакцию с вопросом о камере наблюдения в тамбуре многоквартирного жилого дома:

− Моя соседка − пожилая женщина. Наслушавшись новостей о том, что к пенсионерам приходят мошенники, ее сын установил в нашем общем тамбуре на две квартиры камеру наблюдения с выводом изображения к нему и его маме. И с тех пор у меня не стало личной жизни: бабуля от нечего делать смотрит, кто ко мне приходит, и задает моим гостям неуместные вопросы. Как быть? Старушка и ее сын ничего не нарушают?

Вот, как это прокомментировал участковый инспектор Партизанского РУВД, старший лейтенант милиции Ярослав Якель:

− Семья вашей соседки хотела защититься от злоумышленников, но по незнанию сама нарушила законодательство. В вашей ситуации речь идет о действиях с персональными данными физических лиц. Соответственно, при рассмотрении вопроса необходимо обратиться к Закону Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации».

Так, в статье 18 указано, что без согласия человека нельзя собирать, обрабатывать, хранить, предоставлять кому-либо и распространять информацию о его частной жизни, обрабатывать его персональные данные. Ваша соседка нарушает это требование, поскольку не только собирает сведения о вашей личной жизни, но и распространяет их третьим лицам, а также, возможно, хранит их на носителе (если в камере предусмотрена функция записи).

Согласно статье 23.7 КоАП Республики Беларусь за нарушение законодательства о защите персональных данных грозит штраф в размере до 50 базовых величин (1 БВ − 40 рублей). А если незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия повлекут существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина, речь может идти об уголовной ответственности по статье 203−1 УК, которая предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности и в то же время сохранить чувство защищенности, вашей соседке следует направить обзор камеры исключительно на ее дверь, не захватывая вашу и общий вход, либо получить от вас письменное согласие на обработку ваших персональных данных.

Кстати, именно по такому принципу размещают камеры наблюдения в подъезде: проводят собрание собственников квартир, где принимается решение об установке системы видеонаблюдения, за которое должны проголосовать более половины участников совместного домовладения. После этого заявку отправляют в специализированную организацию, которая установит систему видеонаблюдения, а также обеспечит законные сбор и хранение персональных данных с соблюдением установленных сроков. В этом случае доступ к видеоматериалам с камер будет только у оператора и ответственного представителя подъезда.

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