Между Россией и Ираном разразился дипломатический скандал 23.11.2024, 21:31

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В российской Казани полиция избила двух иранских студентов.

Иран направил ноту протеста МИД РФ из-за избиения и задержания полицией двух иранских студентов в городе Казань.

Об этом сообщает иранское информагентство SNN.

Полиция прибыла на место из-за драки между студентами во время продления виз в Казанском федеральном университете.

Двое студентов были избиты и задержаны.

Генконсульство Ирана в Казани направило ноту протеста МИД РФ «в связи с жестоким обращением со стороны полиции к иранским студентам и требованием предоставления объяснений относительно причины инцидента и непрофессионального участия в деле местной полиции».

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