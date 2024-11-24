«Москву» потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море»1
- 24.11.2024, 12:07
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Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы ударило по России.
Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре с начала широкомасштабного вторжения России в Украину помешало агрессору использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Укринформу».
«Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы.
Одну «Москву» мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море.
И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны были быть оккупированы в результате операций с моря», — заявил Боднар.
Дипломат также напомнил, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины. Сейчас там действует транспортный безвиз для украинских перевозчиков.