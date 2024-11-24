До +8°С ожидается в Беларуси 25 ноября
- 24.11.2024, 16:16
Ночью – до -9°С.
Гололедица и ночью до минус 9 градусов ожидается в Беларуси 25 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине, пройдут небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег), будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, по востоку будет до 9 градусов мороза. Днем ожидается от минус 1 до плюс 5 градусов, по западу — до плюс 8.