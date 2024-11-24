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Самолет «Белавиа» с ливреей хоккейного «Динамо» не долетел до Калининграда

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  • 24.11.2024, 20:13
  • 6,478
Самолет «Белавиа» с ливреей хоккейного «Динамо» не долетел до Калининграда

Что случилось.

Самолету «Белавиа», который был стилизован под минское «Динамо», выступающее в Континентальной хоккейной лиге, пришлось вернуться на аэродром вылета из-за треснувшего стекла. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

24 ноября перекрашенный в ливрею «Динамолет» Embraer 195 направлялся из Минска в российский Калининград. Но на высоте 9100 метров над Сланцевским районом Ленинградской области треснуло стекло кабины пилотов со стороны командира воздушного судна. Было решено снизиться до 6100 метров, прервать полет и вернуться обратно в Минск. Сигналы бедствия и срочности не подавались. Спустя полтора часа борт благополучно приземлился в беларусской столице. Теперь «Динамолету» нужно заменить стекло.

Напомним, самолет «Белавиа» Embraer 195 получил эксклюзивную ливрею в середине ноября этого года. На фюзеляж, окрашенный в черно-голубые цвета столичного клуба, нанесены национальный орнамент и изображение зубра — символа команды. Первыми пассажирами обновленного самолета стали хоккеисты «Динамо», которые отправлялись на матч КХЛ. Сообщалось, что воздушное судно будет обслуживать регулярные и чартерные рейсы, повышая узнаваемость клубного бренда.

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