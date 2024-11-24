Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Шегини-Медика»
- 24.11.2024, 22:19
Движение грузовиков возобновлено.
Пункт пропуска «Шегини — Медика» разблокирован. Со вчера его блокировали польские фермеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Сегодня вечером польские забастовщики завершили блокировку пункта пропуска «Шегини — Медика» на украинско-польском участке границы.
«Пропуск грузовиков через п/п «Шегини — Медика» возобновлен. Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута», - сообщили в таможенной службе.