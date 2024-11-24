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Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Шегини-Медика»

  • 24.11.2024, 22:19
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Шегини-Медика»

Движение грузовиков возобновлено.

Пункт пропуска «Шегини — Медика» разблокирован. Со вчера его блокировали польские фермеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Сегодня вечером польские забастовщики завершили блокировку пункта пропуска «Шегини — Медика» на украинско-польском участке границы.

«Пропуск грузовиков через п/п «Шегини — Медика» возобновлен. Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута», - сообщили в таможенной службе.

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