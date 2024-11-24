В Минске две девушки присмотрели одно место для парковки и едва не столкнулись 2 24.11.2024, 22:30

Видео.

Улица Притыцкого в Минске, сквозной проезд в направлении улицы Бурдейного. На парковках оживленно: много машин и слева, у жилой многоэтажки, и справа, возле гипермаркета. Едут две девушки на двух машинах, обе присмотрели одно место для парковки. Все закончилось конфликтом.

Видео со своего регистратора корреспонденту Onlíner предоставила читательница.

— Вчера у меня была крайне неприятная ситуация, и я хотела бы предупредить всех водителей. Потому что очень неприятно, когда не по своей вине можешь попасть в аварию, — отметила она.

Как было дело: девушка ехала по улице Притыцкого со стороны МКАД, время — 10:20.

— Поворачиваю направо, там уголок имеется, где припарковаться хотелось бы. Я показываю левый поворот и хочу туда стать. Вдруг выезжает эта машина (Dongfeng. — Прим.), за рулем девушка. Я ей чуть не засадила в бок, — рассказывает наша читательница.

На видео с регистратора, установленного сзади, видно, что этот Dongfeng следовал по улице Притыцкого вслед за нашей читательницей. И вслед за ней же оказался в этом проезде. Трудно однозначно утверждать, понимала ли водитель Dongfeng намерения другого водителя и желала ли осознанно своим маневром опередить его, чтобы успеть первой занять тот самый заветный уголок. Но маневр выглядел отчаянно и запросто мог привести к ДТП.

— Я вышла ей сказать о том, что она парковалась так, что создала аварийную ситуацию. Но она никак не отреагировала, даже окно не открыла. Не извинилась — ничего. Все, что я поняла из ее ответа, дескать, она меня не заметила. Как можно не заметить целый автомобиль перед собой? Как можно не заметить, что у него горит левый поворотник, если ты как раз слева его объезжаешь? — возмущена наша читательница.

Видео со своего регистратора она намерена отвезти в ГАИ с тем, чтобы водителя Dongfeng привлекли к ответственности.

— Она меня просто подрезала, создала аварийную ситуацию. Я не хочу это оставлять просто так, — подчеркнула собеседница.

Некоторые читатели обратили внимание и на другую сторону вопроса.

— И никого вообще не смущает, что они решили парковаться на перекрестке, перекрыв движение пешеходам? Ясно видно, что там организован спуск и, например, женщине с коляской пришлось бы обходить автомобиль. Но пугает не этот факт, а то, что водители этого даже не понимают. Их беспокоит, кто кого подрезал, — отметил один из них.

По Правилам дорожного движения остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон), за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу (п. 143.4). Жилая зона — территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», а также дворовая территория, прилегающая к жилой застройке (п. 2.21).

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