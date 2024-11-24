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На Львовском вокзале открылась необычная инсталляция — орган из ракетных обломков

  • 24.11.2024, 22:42
На Львовском вокзале открылась необычная инсталляция — орган из ракетных обломков

Фотофакт.

С сегодняшнего дня, с 24 ноября по 19 декабря, по воскресеньям, на Львовском вокзале будут проходить концерты, где будет звучать невероятный орган — он сделан не только из обычных труб, но и из обломков упавших в Киевской области российских снарядов и ракет.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

© Максим Козицкий/Facebook

«За время полномасштабной войны главный железнодорожный вокзал во Львове стал и центром психологической поддержки, и центром долгожданных встреч, и центром встреч людей, которые потеряли все. Он – место, где большие потери встречаются в надежде.

Очень символично, что сегодня на вокзале звучал особый орган – его трубы соединили с ракетными снарядами, которые выпустила по Украине Россия. Это инсталляция Жанны Кадыровой. Она называется «Инструмент». Таким образом, украинская художница показывает, как российская культурная политика служит фасадом для военных преступлений», - написал руководитель облгосадминистрации.

Ставший центром проекта орган ранее стоял в церкви на севере Германии. После переоборудования в Чехии он был адаптирован к современному электричеству. Этот музыкальный инструмент не имеет аналогов в мире.

В рамках культурного проекта, который сегодня начался для горожан и гостей Львова, будут проводиться еженедельные концерты с участием украинских и международных музыкантов. Это будут авторские музыкальные перформансы, специальные коллаборации с современными исполнителями, звучание органа в акустике вокзала. Концерты будут проходить в выходные, и каждый желающий может свободно посетить их.

Этой инсталляцией в Украине дали старт международной художественной платформе «RIBBON», которая будет оказывать поддержку нашим художникам, культурным дистрибьюторам и культурным учреждениям, спасать украинское культурное наследие, на которое постоянно посягает враг.

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