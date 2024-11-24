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Начальник Генштаба ВСУ: Украина работает над собственными КАБами

  • 24.11.2024, 23:05
  • 1,280
Начальник Генштаба ВСУ: Украина работает над собственными КАБами
Анатолий Баргилевич

Вскоре Киев представит собственные управляемые авиабомбы.

Украина работает над собственными управляемыми авиационными бомбами. В этом вопросе страна добьется успеха и это будет презентовано.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Он рассказал, что самый большой запас авиационных бомб, который достался в наследство от Советского Союза, находится на территории России. Однако Украина работает над собственными бомбами.

«Мы работаем над этим тоже. Активно работаем. Я думаю, мы добьемся соответствующего успеха и это будет презентовано тоже», - сказал он.

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