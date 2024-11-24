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В Тбилиси оппозиция начала устанавливать палатки перед парламентом

  • 24.11.2024, 23:27
В Тбилиси оппозиция начала устанавливать палатки перед парламентом

Организаторы акции планируют остаться у здания на ночь.

В столице Грузии Тбилиси протестующие против результатов выборов начали устанавливать палатки перед парламентом.

Проект «Эхо Кавказа» сообщил, что возле парламентского здания мобилизованные сотрудники полиции, вероятно, митингующих не пропустят к верхнему входу в здание.

В то же время возле парламента оппозиция разгружает автомобили с палатками, генераторами, ковриками и продуктами. Организаторы акции планируют остаться у здания на ночь.

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