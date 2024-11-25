Футболисты брестского «Динамо» поддержали тренера Сергея Ковальчука, перенесшего инфаркт 25.11.2024, 1:09

Сергей Ковальчук

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На матч 29-го тура высшей лиги Беларуси по футболу между «Витебском» и брестским «Динамо» игроки брестчан вышли в специальных футболках в поддержку Сергея Ковальчука — наставник гостей перенес инфаркт и был прооперирован.

До конца сезона клубом из Бреста руководит Александр Демешко.

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