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Футболисты брестского «Динамо» поддержали тренера Сергея Ковальчука, перенесшего инфаркт

  • 25.11.2024, 1:09
Футболисты брестского «Динамо» поддержали тренера Сергея Ковальчука, перенесшего инфаркт
Сергей Ковальчук

Видео.

На матч 29-го тура высшей лиги Беларуси по футболу между «Витебском» и брестским «Динамо» игроки брестчан вышли в специальных футболках в поддержку Сергея Ковальчука — наставник гостей перенес инфаркт и был прооперирован.

До конца сезона клубом из Бреста руководит Александр Демешко.

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