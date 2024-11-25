Сырский встретился с украинскими военными блогерами
- 25.11.2024, 3:32
Главком ВСУ заявил, что подобные встречи будут проходить и дальше.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с блогерами, освещающими военные темы, и обсудил с ними вопросы, которые беспокоят общество. Об этом он сообщил в телеграме в воскресенье, 24 ноября.
Сырский объяснил, что привлечение ими внимания к актуальным проблемам в силах обороны помогает быстро реагировать и искать подходящие пути решения.
«Мы откровенно обсудили ситуацию на фронте. Подробно остановились на вопросах необходимости реформирования Вооруженных Сил, создания новых бригад, замены комбригов и многих других волнующих общество вопросах», - отметил он.
И анонсировал, что подобные встречи будут проходить и дальше.
Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность за последовательную поддержку Вооруженных Сил Украины и за донесение правды о героической борьбе украинцев против оккупантов.
«Мы сильны, когда едины», – добавил генерал.