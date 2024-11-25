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Еле живого Лукашенко вытянули на лед

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  • 25.11.2024, 8:56
  • 10,182
Еле живого Лукашенко вытянули на лед

Вместо правителя зрителям показывали на огромных экранах старое фото.

Пропагандисты показали сюжет об открытии очередного хоккейного сезона, на протяжении которого команда Лукашенко в который уже раз победит любую из команд соперников, пишет «Салiдарнасць».

Вышел Лукашенко, держась за плечо впереди идущего игрока. За плечо одного из хоккеистов он держался во время фотосессии, а в момент исполнения гимна Лукашенко нужно было еще рассмотреть в дальнем углу, где он словно прятался от камер.

Вместо живого правителя зрителям показывали на огромных экранах фото его, куда более уверенно стоящего на коньках лет пять-шесть назад.

Основную часть сюжета правитель провел на скамейке запасных, выйдя на итоговое групповое фотографирование и подпись сувениров. В этот момент можно было рассмотреть его правую руку, заклеенную несколькими пластырями.

Пропаганда назвала сюжет о хоккее с участием Лукашенко «жарой на льду». И это правда: кого-то явно не раз бросило в пот при выходе на лед – какие коньки, если по ровному асфальту ходить все сложнее.

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