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«Хезболла» нанесла ракетный удар по пригороду Тель-Авива

  • 25.11.2024, 8:18
  • 1,194
«Хезболла» нанесла ракетный удар по пригороду Тель-Авива
Фото: REUTERS

По меньшей мере четыре человека получили ранения.

В воскресенье, 24 ноября, ливанская террористическая группировка «Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива ракетами. По меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Группировка заявила, что ракетная атака на Тель-Авив стала ответом на авиаудар по центру Бейрута, в результате которого погибли по меньшей мере 29 человек.

«Хезболла» сообщила, что запустила высокоточные ракеты по двум военным объектам в Тель-Авиве и вблизи него.

По данным ЦАХАЛ, ливанская группировка выпустила 240 ракет по Израилю, значительную часть из которых удалось перехватить.

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