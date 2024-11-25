В Анталии вспыхнул российский самолет Sukhoi Superjet 100: новые подробности 2 25.11.2024, 8:30

2,830

иллюстративное фото

Самолет ударился о взлетно-посадочную полосу.

Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», совершавший рейс из Сочи, загорелся после посадки в аэропорту турецкого города Анталия. Российские государственные пропагандисты, ссылаясь на источники в авиаотрасли, пишут, что это могло произойти из-за «сдвига ветра».

По словам очевидцев, возгорание началось с левого двигателя самолета. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, взявшиеся за тушение огня, а администрация аэропорта временно перекрыла взлетно-посадочную полосу. Поэтому посадка самолетов была прекращена, а некоторые рейсы пришлось отложить.

Российские пропагандисты пишут, что на борту находились 79 пассажиров, среди которых 9 детей. Всех их эвакуировали с помощью надувных трапов.

У загоревшегося самолета, вероятно, были повреждены топливные баки, расположенные в крыльях, из-за чего произошел разлив горючего и последующее возгорание. Очевидцы считают, что причиной повреждения баков мог быть сильный удар о землю во время посадки.

Собеседник топ-пропагандистского медиа ТАСС заявил, что жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет, вероятно, ударился о взлетно-посадочную полосу, что повлекло пожар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com