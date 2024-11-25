В Анталии вспыхнул российский самолет Sukhoi Superjet 100: новые подробности2
- 25.11.2024, 8:30
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Самолет ударился о взлетно-посадочную полосу.
Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», совершавший рейс из Сочи, загорелся после посадки в аэропорту турецкого города Анталия. Российские государственные пропагандисты, ссылаясь на источники в авиаотрасли, пишут, что это могло произойти из-за «сдвига ветра».
По словам очевидцев, возгорание началось с левого двигателя самолета. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, взявшиеся за тушение огня, а администрация аэропорта временно перекрыла взлетно-посадочную полосу. Поэтому посадка самолетов была прекращена, а некоторые рейсы пришлось отложить.
Российские пропагандисты пишут, что на борту находились 79 пассажиров, среди которых 9 детей. Всех их эвакуировали с помощью надувных трапов.
У загоревшегося самолета, вероятно, были повреждены топливные баки, расположенные в крыльях, из-за чего произошел разлив горючего и последующее возгорание. Очевидцы считают, что причиной повреждения баков мог быть сильный удар о землю во время посадки.
Собеседник топ-пропагандистского медиа ТАСС заявил, что жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет, вероятно, ударился о взлетно-посадочную полосу, что повлекло пожар.