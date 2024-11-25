ГосСМИ признали, что с экономикой Беларуси начались проблемы 25.11.2024, 8:34

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Инфляция растет, а валютный рынок штормит.

Государственное информагентство «Минск-Новости» отреагировало на ситуацию в Беларуси с инфляцией и валютным рынком, опубликовав по этой теме анализ финансового аналитика Михаила Грачева. Если коротко: с ценами не так все хорошо, как говорит Белстат, а рост курса доллара грозит подорожанием импортных товаров.

Финансовый аналитик Михаил Грачев отметил, что хоть годовая инфляция в октябре и замедлилась в росте до 5,9% (месяцем ранее было 6%), но есть показатель, который показывает, что с ценами не все так радужно, как говорит Белстат.

«Казалось бы, судя по той динамике изменения прироста индекса потребительских цен, которые показал регулятор в последнем отчете, все идет по плану. Но есть два небольших „но“, которые могут испортить показатели», — уточнил эксперт.

Он отметил, что, несмотря на снижение инфляции вот уже три месяца, с сентября 2023 года продолжает расти базовая инфляция (она рассчитывается без учета сезонного роста или снижения цен).

«На деле это достаточно консервативный показатель, который отражает изменение цены товаров и услуг в долгосрочном периоде, из которых исключены сезонные товары и аналогичные им. Принято считать, что базовая инфляция — более упорная „штучка“ и чаще всего именно на нее обращают внимание при анализе экономики», — отметил Михаил Грачев.

В Беларуси базовая инфляция в октябре сложилась на уровне 5,3%, и, «повторимся, ее рост продолжается уже больше года», добавил аналитик. Для сравнения: в сентябре она была на уровне 5,1%, а в августе — 4,8%.

«Для сравнения, потребительские цены на сезонную плодоовощную продукцию после роста на 18,9% в августе замедлились в октябре до 11%. Но вот базовая инфляция пока сохраняет тенденции к росту, и это явный проинфляционный фактор, — уточняет Михаил Грачев. — Второе обстоятельство возникло буквально в последние дни, но выглядит тоже не слишком приятно. На белорусском валютном рынке с начала этой недели наблюдается рост обменных курсов всех основных иностранных валют».

Эксперт обращает внимание на то, что курс доллара обновляет исторические максимумы на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. «И если в предыдущие дни рост американской валюты нивелировался снижением курса российского рубля, то на этой неделе и российский рубль добавляет в цене. Так, пара российский и белорусский рубли достигла уровня в 3,3927 рубля за 100 российских рублей», — отмечает финансовый аналитик.

Не отстают от доллара и российского рубля евро и китайский юань. «Все это привело к подорожанию валютной корзины Нацбанка за четыре торговых дня (с понедельника по четверг. — Прим. ред.) на 0,45%, что достаточно много для такого показателя», — отмечает аналитик. Напомним, в пятницу, 22 ноября, курс доллара также обновил исторический максимум.

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