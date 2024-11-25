В первом туре президентских выборов в Румынии случилась сенсация 25.11.2024, 8:41

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Лидирует неожиданный кандидат.

В первом туре выборов президента Румынии после подсчета 95,43% голосов с 22,18% лидирует правый политик Кэлин Джорджеску, сообщил ЦИК страны в ночь на 25 ноября.

На втором месте с 20,3% расположился социал-демократ и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, которому прочили победу экзитполы, передала немецкая служба новостей «Немецкая волна».

Третий результат показывает Елена Ласкони из либеральной партии «Союз спасения Румынии» (17,94%). Замыкает четверку лидеров крайне правый кандидат Джордже Симион с 14,18% голосов.

По данным аналитиков, в стране – сильная политическая напряженность, недовольство вызывает рекордная инфляция, которая достигла 10% в 2023 году и сохраняется на уровне в 5,5%.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами.

Джорджеску – беспартийный кандидат, ранее состоявший в националистическом «Альянсе за объединение румын», бывший исполнительный директор Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. В период с 2010 по 2012 годы Джорджеску занимал пост специального докладчика в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. В СМИ его иногда называют пророссийским политиком.

Чолаку – действующий премьер-министр Румынии и бывший председатель нижней палаты румынского парламента, Палаты депутатов, из Социал-демократической партии (PSD). СМИ описывают его как сторонника левых экономических и правых социальных идей.

Второй тур назначен на 8 декабря.

Парламентские выборы в Румынии запланированы на 1 декабря.

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