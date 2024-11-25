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Умер известный лукашенковский пропагандист

  • 25.11.2024, 8:51
  • 1,378
Умер известный лукашенковский пропагандист
Дмитрий Крат

Ему было 52 года.

24 ноября стало известно, что на 53-м году жизни скончался главный редактор «Народной газеты» и один из наиболее преданных белорусским властям пропагандистов Дмитрий Крат.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщается в «СБ. Беларусь сегодня».

Дмитрий Крат поддерживал курс белорусских властей на репрессии, одобрял аресты и большие сроки, которые получали те, кто выступал за демократические перемены в стране.

«Народная газета» – издание, входящее в состав издательского дома «Беларусь сегодня» при администрации Александра Лукашенко.

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