Доллар идет на новые рекорды в Беларуси? 25.11.2024, 8:56

Какие курсы ждать на этой неделе.

На прошлой неделе на всех финансовых рынках: от мирового до регионального белорусского, продолжалась «золотая лихорадка». Большинство основных финансовых активов или обновили исторические максимумы/минимумы, или близко подошли к этим значениям с продолжающимся трендом, что даёт основание для обновления рекордов. Каких курсов валют ждать до конца ноября? Разбирался myfin.by.

Доллар поставил новый рекорд

В прошлую пятницу 22 ноября курс биткоина на криптобирже Binance достигал максимального значения в BTC/USD 99617,4, остановившись в полушаге от критического значения в 100 тысяч долларов за монету.

Цена фьючерса на золото на нью-йоркской бирже COMEX после трёхнедельной коррекции вернулась к росту и закрыла неделю на уровне 2718,2 USD/Oz. Что важно в случае с металлом, спред между фьючерсным и спотовым контрактом сократился до 2-3 долларов, что свидетельствует о спросе на физический металл и является индикатором роста цены.

Ну и самое главное, обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке обновил исторический максимум, или, иначе говоря – белорусский рубль обновил минимум.

К окончанию валютных торгов на БВФБ в прошлую пятницу курс валютной пары остановился на USD/BYN 3,4720. Всего за неделю доллар вырос в цене на 1,39%, с начала года рост курса «бакса» уже +7,85%. Объём торгов немного ниже среднего, около 52 млн долларов США.

Что немаловажно, курс российского рубля на белорусском валютном рынке всю прошлую неделю был почти без изменений, но в пятницу, потеряв почти процент, начал снижаться и закрыл неделю на минимуме этого года RUB/BYN 3,3635 за 100 российских рублей. Всего за неделю изменение курса составило -0,69%, с начала года -3,88%.

Все эти изменения обменных курсов основных валют на белорусском валютном рынке были спровоцированы падением курсов на российском финансовом рынке. На московском межбанке курс доллара США прошлой неделей ушёл существенно выше 100 рублей и в пятницу к окончанию торгов остановился на USD/RUB 104,3455.

Почему так быстро растет доллар?

Причин для роста курса доллара на российском рынке по-прежнему несколько и основные из них – это дефицит иностранной валюты и укрепление доллара на мировом финансовом рынке. Валютная пара EUR/USD закончила прошлую неделю на годовом минимуме в 1,0417, опускаясь в моменте до 1,0340.

Рост доллара США на внебиржевом Форекс может иметь долгосрочный характер на фоне опасений замедления снижения процентной ставки ФРС. Ближайшее заседание FOMC состоится 18 декабря 2024 года и рынок уменьшает вероятность понижения ставки с 85% до 64%.

На текущей неделе рост курса доллара США может немного приостановиться на фоне начала налоговой недели у наших соседей. Поэтому на белорусском валютном рынке курс доллара если и будет расти, то с меньшей скоростью. Но это справедливо только на текущей неделе и в это время можно ожидать доллар около USD/BYN 3,480. Российский рубль также снижает волатильность около RUB/BYN 3,350 за 100 российских рублей.

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