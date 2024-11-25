В Вильнюсе самолет упал на жилой дом 6 25.11.2024, 9:16

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Начался пожар.

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом. Начался пожар. По предварительным данным, на борту находились четыре человека. Есть погибший.

Авария произошла рано утром на улице Жирню. По расписанию, в это время должен был совершить посадку самолет компании DHL.

«Грузовой самолет DHL, летевший из немецкого города Лейпциг в аэропорт Вильнюса, разбился в Лиепкальнисе около 5 часов 30 минут. Сейчас на объекте работают городские службы. Также прибыла одна пожарная машина и штабная команда Вильнюсского аэропорта. Работа аэропорта в настоящее время не прерывается», – говорится в сообщении администрации аэропорта литовской столицы.

Как пишет Delfi со ссылкой на очевидцев, упавший самолет принадлежал транспортной компании DHL. На борту, по данным издания, находились четыре человека – двое пилотов и двое сотрудников компании. Спасатели освободили пилота, сейчас он в сознании, пишет Delfi.

Позже издание сообщило, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался. О других пострадавших неизвестно.

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