В Пакистане у Лукашенко могут быть проблемы 8 25.11.2024, 10:07

10,568

Страну охватили массовые протесты.

Лукашенко совершит официальный визит в Пакистан с 25 по 27 ноября. В воскресенье вечером в Исламабад прибыла делегация из Беларуси в составе 68 человек.

В стране, куда летит Лукашенко, начались массовые протесты.

Партия PTI призвала к долгому маршу в Исламабад, чтобы настоять на выполнении трех требований: освобождение заключенного основателя партии и других лидеров, против предполагаемого «украденного мандата» во время выборов 8 февраля и восстановление судебной системы путем отмены недавней 26-й поправки к Конституции, которая предоставила законодателям больше полномочий в назначении главных судей.

Тысячи автомобилей в огромной колонне сторонников Имрана Хана, лидера PTI, направляются в Исламабад, требуя его освобождения после более чем года произвольного задержания.

«Визит Лукашенко будет незабываемым», — пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com