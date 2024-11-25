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В Пакистане у Лукашенко могут быть проблемы

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  • 25.11.2024, 10:07
  • 10,568
В Пакистане у Лукашенко могут быть проблемы

Страну охватили массовые протесты.

Лукашенко совершит официальный визит в Пакистан с 25 по 27 ноября. В воскресенье вечером в Исламабад прибыла делегация из Беларуси в составе 68 человек.

В стране, куда летит Лукашенко, начались массовые протесты.

Партия PTI призвала к долгому маршу в Исламабад, чтобы настоять на выполнении трех требований: освобождение заключенного основателя партии и других лидеров, против предполагаемого «украденного мандата» во время выборов 8 февраля и восстановление судебной системы путем отмены недавней 26-й поправки к Конституции, которая предоставила законодателям больше полномочий в назначении главных судей.

Тысячи автомобилей в огромной колонне сторонников Имрана Хана, лидера PTI, направляются в Исламабад, требуя его освобождения после более чем года произвольного задержания.

«Визит Лукашенко будет незабываемым», — пишет политолог Дмитрий Болкунец.

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