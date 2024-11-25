Politico: Трамп рискует нарушить свое обещание по Украине 4 25.11.2024, 9:38

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Дональд Трамп

Быстро закончить войну не выйдет.

Новый президент США Дональд Трамп еще во времена своего первого президентского срока считал себя мастером переговоров и стремился заключать сделки с противниками США по всему миру. Теперь, как считают знающие его чиновники, он планирует сделать это снова, добившись окончания войны в Израиле, а также в Украине.

Однако, как отмечает Politico, стать миротворцем Трампу будет не так и просто. Даже в свой первый срок Трамп потерпел неудачу в попытках достичь успешных соглашений с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

«За четыре года, прошедшие с тех пор, как он покинул Овальный кабинет, мир изменился, причем изменился так, что ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз, которая делает маловероятным, что войны в Украине и на Ближнем Востоке закончатся в ближайшее время», - отмечает издание.

Трамп уже столкнулся с перспективой нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний закончить войну в Украине «еще до того, как станет президентом». Позже он заявил, что сделает это «за 24 часа», объявив о прекращении огня, а затем заключив сделку.

Однако, как отмечает Politico, любая такая сделка требует, чтобы линия фронта была стабильной, поэтому в телефонном разговоре с Путиным Трамп предупредил его о недопустимости эскалации.

«Вместо этого российский президент поступил наоборот: Он продолжает наращивать силы на юго-востоке Украины, очевидно, готовясь к новому наступлению, а за последнюю неделю Путин нанес несколько крупнейших за последние месяцы ракетных ударов по Украине», - пишет издание.

Как отмечает Politico, ни Путин, ни украинцы пока что не идут на сделку с Трампом. Между тем, в рядах республиканцев по-прежнему много сторонников Украины, включая будущего госсекретаря Трампа, сенатора Марко Рубио. Если их мнение будет учитываться, Трамп, возможно, не захочет начинать свое президентство с демонстрации слабости, просто сдав значительную часть Украины Путину.

Кроме того, Трамп также не может рассчитывать на какую-либо сделку по разоружению с Северной Кореей. Как отмечает Politico, в свой первый срок Трамп имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако сейчас Ким значительно продвинул свою ядерную программу, а также заключил новое военное соглашение с Россией, которое сделало Пхеньян менее зависимым от помощи США.

Ким получает от России продовольственную помощь, деньги и нефть - и, вероятно, военные технологии, - которые раньше можно было получить только в рамках сделки с Вашингтоном.

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