«Это решение зацепило всех белорусов»3
- 25.11.2024, 9:53
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Как власти «заботятся» о бизнесе.
О «любви» режима к предпринимателю рассказывал вице-премьер Виктор Кранкевич на конкурсе «Предприниматель года».
Упомянул он, что бизнес отдает каждый 3-й рубль в «бюджет».
«Учитывая желание Лукашенко назначать руководителей в частные компании, процент налогов для бизнеса может значительно увеличиться.
Беларусь ощутила заботу о бизнесе на последней «реформе» автоперевозок. Так много людей потеряли работу а уменьшение предложения и рост цены услуг зацепило всех белорусов», — пишет читатель сайта Charter97.org