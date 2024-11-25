«Это решение зацепило всех белорусов» 3 25.11.2024, 9:53

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Как власти «заботятся» о бизнесе.

О «любви» режима к предпринимателю рассказывал вице-премьер Виктор Кранкевич на конкурсе «Предприниматель года».

Упомянул он, что бизнес отдает каждый 3-й рубль в «бюджет».

«Учитывая желание Лукашенко назначать руководителей в частные компании, процент налогов для бизнеса может значительно увеличиться.

Беларусь ощутила заботу о бизнесе на последней «реформе» автоперевозок. Так много людей потеряли работу а уменьшение предложения и рост цены услуг зацепило всех белорусов», — пишет читатель сайта Charter97.org

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