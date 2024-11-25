Очередная погремушка 5 Telegram-канал «СерпомПо»

25.11.2024, 10:00

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Куда запропастилась «Армата»?

Ракета «Орешник» - очередная погремушка милитаристов на новостных лентах. Теперь, правда, без ставшего посмешищем «аналоговнет». Вроде бы. До этого был «Кинжал», якобы, невероятный, неповторимый. Время от времени из заявлений Путина выезжает пушкой вперед «лучший в мире танк Т-90» (откуда он это взял?). Правда, совсем куда-то запропастилась «Армата», которую годами катали на парадах. Где она?

Хорошо, пусть будет «Орешник», «Кедр», еще какая-то ракета. Что это решает? Как это принесет путинцам «победу»?

Оставим в стороне вопрос о том, сколько этих самых «Орешников» может быть произведено (судя по оценкам толковых военных обозревателей, обычная проблема для «аналоговнет»), обратимся к другому – бездумному упоению начальства военной силой. Именно оно привело к катастрофе 24 февраля и трехлетней трагедии, которой конца пока не видно.

Причем у путинцев упоение силой (чисто бандитская ухватка) сопровождается еще двумя обстоятельствами. Во-первых, нападением на слабейшего (это всегда), во-вторых, привычкой дергать за усы спящего тигра, радуясь, что всякий раз он только рычит, трясет головой и машет лапой. «Но ведь не откусил голову!» - радостно вопят пропагандисты, которые во все времена в таких же ситуациях ведут себя похоже. Когда тигр набрасывается, они забиваются в норы, вытаращив глаза.

Путинизм – это воинствующее невежество, начиная с первого лица. Именно этим обстоятельством объясняется, что частые отсылки руководителей к истории Второй мировой сопровождаются тем, что сами они эту историю знают поверхностно.

В частности, знакомства с материалами Нюрнбергского процесса в выступлениях Путина, Лаврова, Захаровой и других, обнаружить не удалось. Похоже, что изданные еще в СССР (пусть и в неполном виде) материалы они не читали. Хотя это им надо – это их прямо касается.

Еще один вопрос – «чудо-оружие» в годы Второй мировой. В первую очередь, конечно, выдающиеся в техническом отношении ракетные технологии Германии – баллистическая ракета «Фау-2», страшное оружие, от которого защиты не было. Эта ракета что-то решила?

Скажут про ядерное оружие у США, про Хиросиму и Нагасаки. Но ведь оно было создано тогда, когда победа США над Японией была очевидна и без ядерной бомбардировки. Понятно было, что дело идет к поражению Японии. Поэтому даже и здесь чудовищное «чудо-оружие» не имело решающего значения.

Вернемся к «Орешнику». Кормить сказками граждан - для начальства дело привычное. Как и выпускать убогую продукцию с отсылками, почему-то, к знаменитому американскому боевику с Брюсом Уиллисом. Но даже само это особое ракетное возбуждение начальства (выступление Путина) говорит о том, что дела идут плохо, стратегического успеха не видно. «Он смотрел на поле боя и не видел победы», - сказано в известной книге прекрасного историка.

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