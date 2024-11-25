В декабре Беларусь ждут перемены 25.11.2024, 10:02

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Особенно в банковской сфере.

Главные изменения, которые вводят банки, собрал сайт banki24.by.

Банк «Решение» уведомил клиентов об изменении в одностороннем порядке с 1 декабря договоров об использовании карточки, заключенных по 30 октября включительно.

БНБ-Банк сообщил, что с 19 декабря изменится порядок взимания платы за безналичное зачисление денег физлицам. Расчет комиссии за зачисление будет проводиться от суммы перевода, поступившей в банк, а не зачисленной на счет получателя.

МТБанк информировал о внесении изменений в оферту о заключении договора на оказание услуг в мобильном приложении MTBank Moby с 20 декабря.

В связи с этим по информации банка в «Обменнике Moby» будет доступен следующий функционал: возможность осуществить валютно-обменную операцию по обменному курсу; возможность осуществить валютно-обменную операцию по улучшенному курсу.

В Банке ВТБ (Беларусь) рассказали, что с 20 декабря вносят изменения в редакцию договора на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания. В перечень услуг, которыми могут воспользоваться клиенты банка, добавляется услуга по осуществлению трансграничных переводов через Систему мгновенных платежей.

Альфа-Банк сообщил о внесении изменений в перечень вознаграждений. С 23 декабря установленные перечнем вознаграждений платы за р2р-переводы в устройствах и сервисах других банков будут применяться и на переводы в канале БЕЛКАРТ. Также банк сообщил, что 30 декабря прекращает обслуживание карточек «Карта Альфа Aliexpress» с одновременной их блокировкой.

В РФ растет вероятность повышения ставок в декабре. Это следует из отчета регулятора об инфляции. По оценкам Центробанка устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года.

В Банке России считают, что требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, которая способна обеспечить более сдержанный рост спроса. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря.

Со 2 декабря ЮниКредит Банк в РФ увеличит комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте до 5%. Минимальный размер комиссии составит 500 USD, максимальный — 1000 USD. Пока такой тип комиссии равен 2%.

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