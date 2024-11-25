Ракетная тревога: в Курске прогремели сильные взрывы 3 25.11.2024, 10:13

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Город могли атаковать и ракеты, и БПЛА.

Этой ночью взрывы прогремели в районе российского города Курск. Местные паблики и Telegram-каналы писали, что взрывы были достаточно сильными, сообщает «РБК-Украина».

Губернатор Курской области заявлял сначала о ракетной опасности для региона, и объявил о работе ПВО. Позже российский чиновник заявил, что опасность из-за ракетных атак была отменена.

Уже утром губернатор Курской области рассказал, что этой ночью якобы было «сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа».

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», - добавил чиновник.

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